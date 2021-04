België is (alweer) Europees kampioen in autobelastingen

ACEA nam de btw op verkoop, onderhoud, herstellingen en onderdelen, registratietaksen, jaarlijkse autobelasting, taksen op brandstoffen en andere belastingen in rekening. De organisatie vergeleek die inkomsten in dertien Europese landen.

De Belgische overheid vergaarde volgens de berekeningen van ACEA in 2019 21,4 miljard euro inkomsten. Het gemiddelde bedrag aan belastinginkomsten per voertuig per jaar is in België met 3.187 euro het hoogst van de dertien bestudeerde landen. Vorig jaar kwam ACEA al tot diezelfde conclusie.