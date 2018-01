Belgen bereid veel geld neer te tellen voor auto: meer Porsches verkocht dan Honda's SI

Bron: Belga 151 epa Archiefbeeld. Auto De Belg blijft bereid heel veel geld neer te tellen voor een auto. Dat blijkt uit de jaarcijfers van sectorfederatie Febiac. Er werden in 2017 meer Porsches verkocht dan Honda's. Ook de BMW's, Audi's en Mercedessen gingen vorig jaar vlot over de toonbank.

Het voorbije jaar werden 546.558 nieuwe wagens ingeschreven: 1,3 procent meer dan het jaar daarvoor en meteen het op twee na beste jaar ooit voor de autoverkoop in ons land. December kende wel een daling met 16,3 procent.

Het populairste merk blijft Renault, nu al voor het derde jaar op rij. De Franse autoreus verkocht wel fors (8,81 procent) minder dan in 2016. Op nummer twee staat opnieuw Volkswagen, dat ook minder verkocht (-4,83 procent).

Opvallend is het succes van premiumwagens. Vooral Duitse merken doen het goed. BMW is de op twee na populairste wagen van ons land (+4,85 procent). Mercedes verkocht het voorbije jaar maar liefst 11,41 procent meer auto's, Audi 0,29 procent meer.

Een sterk imago

Het succes van de Duitse luxewagens is al enkele jaren aan de gang, aldus Febiac-woordvoerder Joost Kaesemans. "De consument kiest voor een sterk imago", legt hij uit. Bovendien wordt de markt van de premiumwagens in België sterk ondersteund door de bedrijfswagens. "Bij leasingcontracten is de restwaarde erg belangrijk, en dat speelt in het voordeel van die Duitse wagens".

Dat de Belg nog veel geld kan spenderen aan een wagen blijkt uit de cijfers van Porsche. Er werden vorig jaar 3.450 nieuwe Porsches ingeschreven: 12,2 procent meer dan in 2016. Van de Japanse automaker Honda werden er 3.266 verkocht: 9,75 procent minder. "Dat zegt toch iets over de sterkte van onze markt", aldus Kaesemans. Er werden ook dubbel zoveel van de Duitse bolides verkocht als van Smart, dat overigens ook goed boerde (+7,94 procent).