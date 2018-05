Belg blijft fan van de SUV: drie op de tien verkochte auto's zijn terreinwagens ADN

15 mei 2018

12u34

Bron: Belga 3 Auto De SUV (sports utility vehicle) blijft de Belg bekoren. Vorig jaar waren al drie op de tien (30,1 procent) van de in België verkochte nieuwe personenwagens dergelijke voertuigen. Hun aandeel is sinds 2012 verdubbeld, aldus automobielfederatie Febiac.

De term SUV slaat op een reeks voertuigen "die in hun verschijningsvorm doen denken aan een terreinvoertuig", aldus Febiac. Al moeten de meeste van die wagens tegenwoordig niet meer per se goed offroad kunnen rijden, het gaat vooral om de look. Veel ervan worden dan ook verkocht met tweewielaandrijving en gewone straatbanden.

Volgens Febiac heeft het succes van de voertuigen vermoedelijk ook te maken met de verouderende bevolking. "In 2020 zal één op de drie automobilisten in België ouder zijn dan 60. Precies het publiek dat veel belang hecht en nood heeft aan een makkelijke in- en uitstap", klinkt het. In Nederland is bijvoorbeeld 70 procent van de SUV-klanten ouder dan 55.

Verbruik en uitstoot

De federatie verdedigt zich ook tegen kritiek over het hogere brandstofverbruik en de hogere CO2-uitstoot van SUV's. Mocht het marktsegment maar half zo groot zijn, dan zou de gemiddelde CO2-uitstoot volgens Febiac 2 gram lager liggen dan momenteel het geval is.

"Dat is niet te verwaarlozen, maar ook niet van die orde om te kunnen beweren dat deze voertuigen de technologische vooruitgang en de CO2-daling tenietdoen", klinkt het. Het effect van de verschuiving van de markt richting benzinewagens is trouwens groter dan die 2 gram, beweert Febiac nog.

De gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe personenwagens bedroeg vorig jaar 115,8 gram per kilometer. Bij de SUV's bedroeg die 120 tot 130 gram per kilometer.