Belg betaalt het meest autobelasting van alle Europeanen

29 april 2020

11u24

Bron: ACEA, Auto 55 4 Auto Van alle Europeanen, betalen Belgen de meeste autobelasting. De belastingdruk per inwoner is in ons land het hoogst op zowel de aankoop als het gebruik van een wagen. Dat heeft ACEA, de koepelorganisatie van Europese autoconstructeurs, berekend. We betalen 55 procent meer dan het Europese gemiddelde.

De ‘ACEA Tax Guide’ geeft elk jaar een overzicht van de belastingen op motorvoertuigen in Europa. Vorig jaar werden in Europa op aankoop en gebruik van de auto in totaal 440,4 miljard euro aan belastingen geheven. In absolute bedragen haalt Duitsland met 93,4 miljard euro de hoogste inkomsten uit autobelasting, gevolgd door Frankrijk (83,9 miljard euro) en Italië (76,3 miljard euro).

Wanneer je echter gaat kijken naar wat de bijdrage per inwoner is, dan is die nergens zo hoog als bij ons. België haalde vorig jaar in totaal 20,7 miljard euro aan autobelastingen (BTW, taksen, accijnzen, heffingen,...) op. “Dat komt neer op 1.806 euro per inwoner”, schrijft Auto 55. “Ons land steekt met kop en schouder boven de andere Europese landen uit.”

Andere landen

Gemiddeld betaalt elke inwoner 1.160 euro per jaar belasting op een auto. Spanje en Griekenland zijn het goedkoopste: daar betaal je minder dan 700 euro. Naast België zijn ook Oostenrijk (1.615 euro) en Finland (1.467 euro) echte uitschieters. Nederland zit met 1244 euro slechts 10 procent boven het gemiddelde.

Vlaanderen belast vervuilende auto’s zwaarder vanaf 2021



Tv-presentator hekelt Belgische autobelastingen in parodie



Belastingen leveren 2 miljard minder op



