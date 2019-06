Bedrijf tovert lompe Ferrari om tot elegante shooting brake Erik Kouwenhoven

09 juni 2019

07u55

De Ferrari 612 Scaglietti staat bij liefhebbers niet bovenaan als het gaat om het design. De auto is lomp, lang en het ontwerp oogt wat onbeholpen. Het Nederlandse bedrijf Vandenbrink design heeft echter een passende oplossing.

Robert Koumans van Vandenbrink Design en Maurik van den Heuvel van Classic Youngtimers Consultancy maakten van de Ferrari Scaglietti namelijk de Vandenbrink Shooting Brake. Het is een op maat gemaakte auto die is gebaseerd op een uit 2004 stammende Ferrari 612 Scaglietti uit, zo blijkt uit het persbericht.

Een Shooting Brake is een combinatie van een coupé en een stationwagon. Daarom hebben ze meestal maar drie deuren en een meer aflopende daklijn dan de ‘gewonere’ modellen. De officiële betekenis van een Shooting Brake is een voertuig om je jachtuitrusting in mee te nemen. Eerder al bracht het bedrijf een Shooting Brake uit van de Tesla Model S.

In het verleden ging het bij Shooting Brakes vaak om ontwerpen van carrosseriebouwers als Bertone, Pininfarina, Touring, Vignale en Zagato. Zij bouwden één of slechts enkele exemplaren op basis van bestaande modellen. De bekendste Shooting Brake is ongetwijfeld de Ferrari Breadvan uit de jaren zestig. Dit model is gebaseerd op een Ferrari 250 GT SWB-chassis en er is slechts één exemplaar van gemaakt. Dat geldt niet voor deze Ferrari, want Vandenbrink wil een kleine serie gepersonaliseerde exemplaren bouwen.

De auto lijkt op het eerste gezicht een soort mengvorm tussen een 612 en diens opvolger FF, die immers ook een Shooting Brake was. Het in Amsterdam gevestigde Vandenbrink heeft echter geen kopie gemaakt van dit model. Zo zijn er achterin het model twee ruitjes aangebracht en oogt de achterzijde vrij uniek. De Ferrari Shooting Brake wordt aangedreven door een 540 pk sterke 5,7-liter V12. Het tot nu toe enige exemplaar is te bewonderen in de showroom van Classic Youngtimers Consultancy in Uden.