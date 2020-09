Basis voor nieuw elektrisch racekampioenschap wordt gelegd op Circuit Zolder Mika Tuyaerts - www.fangio.be

10 september 2020

11u00

Bron: www.fangio.be 0 Auto Onze verbazing was groot toen we afgelopen week een elektrische formulewagen zagen rondzoeven op het circuit van Zolder. Uw dienaar trok meteen op onderzoek uit en ontdekte dat de testen voor een nieuwe elektrische formuleklasse volop aan de gang zijn. En de basis hiervoor wordt gelegd in België.

Als we er even over nadenken, is het een logische ontwikkeling. In de Formule 1 geraak je via de Formule 2 en 3, maar hoe geraak je in de elektrische topklasse, de Formule E? Er bestaat immers geen aanloopklasse voor de toekomstige concurrenten van onze landgenoten Stoffel Vandoorne en Jerome D’Ambrosio.

Tot volgend jaar dan, wanneer het ERA (Electric Racing Academy) Championship van start gaat. Hierin racen Formule 4-wagens met een 175 pk sterke elektromotor tegen elkaar op verschillende Europese circuits. En de organisatie is 100% Belgisch!

Rudi Penders

“Het kampioenschap maakt deel uit van The Driving Force motorsports group uit Zonhoven”, vertelt woordvoerder Beth Lily Georgiou ons. “TDF is ook de thuisbasis van Porsche en BMW factory-backed raceteams en de Porsche Carrera Cup Benelux organisatie. Daarom zijn de meeste van onze teams Belgisch. Onze testcoureur vandaag is zakenman en coureur Rudi Penders. Hij is ook directeur van het ERA-kampioenschap.”

Die Belgische insteek zorgt er ook voor dat Circuit Zolder de thuisbasis is voor het kampioenschap. Niet alleen zal er een manche gereden worden, ook het meeste testwerk wordt gedaan op de Limburgse omloop. “We zijn verheugd om Circuit Zolder ons thuiscircuit te mogen noemen.”

“Met zijn rijke erfenis, ideale baanindeling voor onze voertuigen en een sterke focus op hernieuwbare energie is het een perfecte locatie voor ons. We zullen zelfs in staat zijn om onze auto’s op te laden tussen de testsessies door, met stroom opgewekt uit zonne-energie. Samen kunnen we ervoor zorgen dat Circuit Zolder volledig is voorbereid op de elektrische motorsport op de meest duurzame manier”, weet Georgiou.

Door de coronacrisis liep het kampioenschap lichte vertraging op, maar de bedoeling is om vanaf volgende zomer te beginnen racen. Tegen het einde van het jaar worden de verschillende teams en manches bekendgemaakt.