Bart De Wever test Tesla model 3 Delphine Vandenabeele

17 april 2018

22u58

Bron: VTM Nieuws 0 Auto Bart De Wever (N-VA) heeft gisteren de Tesla Model 3 getest. You You Xue, eigenaar van de Tesla Model 3, rijdt van land naar land om mensen met zijn Tesla te laten rijden. Gisteren kwam hij ook even in België langs.

You You Xue heeft een Tesla Model 3 en is daar maar wat trots op, want hij wil zijn witte wagen aan iedereen laten zien.

De komende dagen gaat de rit door naar Duitsland, Spanje, Portugal, Marokko, Oostenrijk, Frankrijk en Italië, om daarna koers te zetten naar Scandinavië. Vanaf daar wordt de sprong naar Ierland gewaagd, om een paar dagen later te eindigen in Londen. Daarna reist Xue naar Honololu (Hawaï). Xue heeft met zijn auto inmiddels al 26 landen bezocht. Aan het einde van zijn trip zullen dat er 45 zijn.

Bart De Wever Soms is deze job zo plezant. Bij de opening van het supercharger station aan het Novotel in Ekeren, was er een jonge kerel uit California die met een Tesla 3 uit Amerika was overgevaren voor een road...