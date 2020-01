Aziatische automerken meest betrouwbaar, Europese auto’s scoren minder goed AW

13 januari 2020

15u34

Bron: Belga 2 Auto Aziatische automerken en Europese merken uit de hogere klasse scoren goed inzake betrouwbaarheid. Dat meldt consumentenorganisatie Test Aankoop op basis van een grote internationale consumentenbevraging bij ruim 43.000 autobezitters.

De beste score gaat naar het Japanse merk Lexus, gevolgd door het Duitse Porsche en het Japanse Toyota. "Zowel de auto's uit Japan als die uit Zuid-Korea scoren goed tot zeer goed", klinkt het bij Test Aankoop. "Bij de Japanse merken valt het op dat Toyota te vinden is in de top 10 van betrouwbaarheid bij elk type model. (...) Ook Mazda en Suzuki hebben betrouwbare modellen, andere Japanse merken zoals Subaru, Honda, Daihatsu en Mitsubishi doen het in het algemeen goed, zonder specifieke uitschieters. Zuid-Koreaanse merken als Kia, Hyundai en SsangYong scoren eveneens goed.”

Gevestigde Europese waarden stellen teleur

Gevestigde Europese waarden doen het daarentegen minder goed. Zo halen zowel Renault, Opel, Volvo, Seat, Citroën, Peugeot, Fiat als Alfa Romeo lagere punten voor betrouwbaarheid dan de Japanse merken. Merken zoals Fiat, Alfa Romeo, Opel, Lancia, Citroën en Peugeot worden vaker geciteerd wanneer Test Aankoop peilde naar technische problemen.

De wagens uit de hogere klasse - Audi, BMW, Mercedes en Mini - krijgen over het algemeen dan weer een prima beoordeling.

Opvallend is volgens Test Aankoop dat de laagste scores met betrekking tot de betrouwbaarheid drie modellen met benzinemotor van de VW-Groep zijn: de Seat Arona, de VW Polo en de Seat Ibiza. "Wij zullen D'Ieteren (de Belgische invoerder van de merken van de VW-Groep, nvdr.) hierover aanspreken in de hoop hierover uitleg te bekomen", aldus Test Aankoop-woordvoerder Simon November.