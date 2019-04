Autoverkoop zakt verder weg, aantal geregistreerde bromfietsen stijgt sterk AW

01 april 2019

19u22

Bron: Belga 0 Auto In maart zijn in ons land 54.873 personenwagens ingeschreven, 6,09 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt maandag uit gegevens van de sectorfederatie Febiac en de federale overheidsdienst Mobiliteit. Het gaat al om de derde daling op rij.

Motorfietsen (2.453 inschrijvingen) en bromfietsen (1.629) kenden in maart wel veel succes. Het aantal inschrijvingen steeg met respectievelijk 20,25 en 46,23 procent ten opzichte van maart 2018. De sterke stijging van de bromfietsen is te verklaren door de speedpedelecs - snelle elektrische fietsen - die ook onder die noemer werden geclassificeerd.



Ook bij vrachtvoertuigen zijn er stijgingen opgetekend. De lichte bedrijfsvoertuigen (7.807 inschrijvingen) gingen er in maart met 5,94 procent op vooruit, terwijl de zware bedrijfsvoertuigen tot 16 ton (179) toenamen met 26,06 procent en die boven de 16 ton (950) met 6,86 procent.

