Autoverkoop piekt: op één na beste oktobermaand ooit

📝[Persbericht] 42.713 nieuwe auto’s werden er in de loop van de voorbije maand oktober in België ingeschreven. Dit resultaat staat gelijk aan een verbetering met 15,8% tegenover de cijfers die in oktober 2018 werden opgetekend. https://t.co/h4sKOnKvOW pic.twitter.com/qrrkUcYKjo

FEBIAC(@ FEBIAC_nl)