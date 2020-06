Autosector verwacht dat autoverkoop in Europa dit jaar met kwart afneemt YV

23 juni 2020

10u00

Bron: Belga 0 Auto De verkoop van nieuwe auto’s in Europa zal door de gevolgen van de coronacrisis dit jaar met 25 procent afnemen. Dat verwacht de koepel van Europese autoconstructeurs ACEA, die dinsdag zijn prognose fors naar beneden herzien heeft. Het gaat om de zwaarste daling die ACEA ooit noteerde.

De sectorvereniging gaat ervan uit dat de verkoop dit jaar met zowat 3 miljoen wagens zal afnemen in Europa, tot ongeveer 9,6 miljoen. Door de eerste schokgolven van de crisis tussen midden maart en mei is de Europese markt tot dusver met 41,5 procent gekrompen. ACEA denkt dat de situatie voor een deel zal verbeteren in de komende maanden, wanneer de lockdown en inperkingsmaatregelen in de regio opgeheven worden.

In volumes verwacht ACEA dit jaar evenwel het laagste aantal sinds 2013, toen de industrie zes opeenvolgende jaren van achteruitgang kende in de nasleep van de financiële crisis van 2008-2009. Procentueel gezien zou een krimp met een kwart de grootste daling zijn die ACEA ooit noteerde.

Steun uit Europa

De koepelorganisatie hoopt dat het scenario nog verbeterd zou kunnen worden met “snelle en forse maatregelen” door Europa en de nationale regeringen. “Aankoopstimulansen en sloopprogramma’s zijn dringend nodig in Europa om de vraag naar nieuwe wagens aan te zwengelen. In het belang van onze industrie en de bredere Europese economie dringen we daarom aan op de noodzakelijke politieke en economische steun, om de schade aan productie en tewerkstelling in de komende maanden te beperken”, zegt Eric-Mark Huitema, algemeen directeur van ACEA.



