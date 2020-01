Volvo Car Gent bouwde voor tiende jaar op rij meer dan 200.000 wagens jv

09 januari 2020

09u30

Bron: belga 0 Autosalon Brussel De Zweedse autobouwer Volvo heeft in zijn fabriek in Gent, waar de modellen XC40 en V60 geproduceerd worden, vorig jaar 206.225 auto's gebouwd. Dat heeft Volvo Car Gent bekendgemaakt tijdens de persdag van het autosalon. In 2018 werd er afgeklokt op 200.396 wagens. De Gentse fabriek produceert zo voor het tiende jaar op rij meer dan 200.000 wagens.



Van de in Gent gebouwde wagens wordt 93 procent uitgevoerd. Europa is de grootste afzetmarkt (75 procent). Daarnaast waren respectievelijk 15 procent en 8 procent van de wagens bestemd voor de Amerikaanse landen en Azië.

De focus voor de Gentse fabriek lag vorig jaar op de capaciteitsuitbreiding van het SUV-model XC40. In het najaar werd ook de eerste hybride XC40 geproduceerd en werden de voorbereidingen getroffen voor de volledige elektrificatie van het model. Volvo Car Gent kreeg binnen de Volvo groep ook de primeur om als eerste batterijen voor de volledig elektrische XC40 te assembleren. De bouw van de batterijfabriek waarin dat zal gebeuren kwam volgens de fabriek in 2019 op kruissnelheid. De opening van het gebouw is voorzien voor maart dit jaar.

De eerste volledig elektrische wagen zal in het najaar van 2020 geproduceerd worden. De medewerkers krijgen daarvoor de nodige training.

Volvo Car Gent is met ruim 6.500 medewerkers de grootste industriële werkgever van Oost-Vlaanderen.

De productiecijfers voor de fabriek van de Duitse autobouwer Audi in Vorst zullen pas in maart bekendgemaakt worden.