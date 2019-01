Volkswagen Golf blijft populairste auto bij Belg TVC

22 januari 2019

14u39

Bron: Belga 0 Autosalon Brussel De Volkswagen Golf was vorig jaar opnieuw de populairste auto in België. In totaal werden er 14.591 nieuwe auto's van dat model ingeschreven. De tweede plaats was voor de Renault Clio (11.571 wagens), de derde voor de Fiat 500 (11.345). Dat blijkt uit cijfers van automobielfederatie Febiac, organisator van het autosalon van Brussel.

De Golf staat zowel op kop bij de auto's die door particulieren ingeschreven werden, als bij de auto's die door bedrijven ingeschreven werden. Door particulieren werden er vorig jaar 6.586 wagens van het VW-model ingeschreven, gevolgd door de Citroën C3 (6.517), Renault Clio (6.336), Dacia Sandero (5.866) en Volkswagen Polo (5.263). Door bedrijven werden er vorig jaar 7.698 wagens van het model VW Golf ingeschreven, gevolgd door de Fiat 500 (6.068), Skoda Octavia (5.944), Renault Scenic (5.699) en Hyundai Tucson (5.676).

Wanneer gekeken wordt per gewest, dan bleek in Vlaanderen (particulieren en bedrijven samen) de Golf het populairst, gevolgd door de Renault Clio en Fiat 500. In Wallonië was de Golf vorig jaar dan weer niet terug te vinden in de top drie. De eerste plaats ging daar naar de Citroën C3, gevolgd door de Dacia Sandero en Peugeot 208. In Brussel was de Nissan Qashqai het populairst, gevolgd door de Hyundai Tucson en Fiat 500.