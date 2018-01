VIDEO: Is dit 'groot skateboard met afneembare bovenstukken' de auto van de toekomst? sam

Op de CES-beurs in Los Angeles stelt het Zwitserse Rinspeed een transportmiddel voor dat lijkt op een gigantisch skateboard met een afneembaar bovenstuk. De wagen heet Snap, een verwijzing naar de bovenkant die op het onderstel klikt. Afhankelijk van de gelegenheid is de wagen dan bijvoorbeeld geschikt voor een zakelijke meeting, een knus onderonsje of een kampeertrip. Al die opzetstukken kunnen mogelijk ook gedeeld worden tussen gebruikers. Het is de bedoeling dat Snap automatisch de bovenkant ophaalt die je die dag nodig hebt, en je dan ook helemaal autonoom komt oppikken.

