Organisatoren willen nog steeds Autosalon organiseren in januari 2021, Hyundai neemt niet deel

10 september 2020

11u43

De organisatoren van het Autosalon willen het evenement nog steeds organiseren in januari volgend jaar, in Brussels Expo. Dat stelt de Belgische automobielfederatie Febiac. Hyundai heeft volgens de krant L'Echo beslist om niet deel te nemen, maar de overgrote meerderheid van de andere merken wil wel komen. Een finale beslissing valt naar verwachting in de komende maand.

Joost Kaesemans, woordvoerder van Febiac, stelt dat het voor de evenementensector momenteel erg moeilijk valt te voorspellen of en hoe de gezondheidssituatie zal evolueren. "Deze twijfel en onzekerheid zijn niet evident voor zowel de organisatoren als de deelnemers.”

De sectorfederatie wil wel het salon kunnen organiseren. Niet enkel omdat het een belangrijk evenement is voor de sector, maar ook omdat de automerken erop rekenen. "Er zijn middelen om het salon te organiseren en er veel mensen te ontvangen", aldus de woordvoerder. Uiteraard zal het niet mogelijk zijn om zoals elk jaar bijna een half miljoen mensen te onthalen. Ook moeten enkele maatregelen getroffen worden, zoals een verplichte onlinereservatie, tijdssegmenten om de contacten te spreiden, een waarschijnlijke mondmaskerplicht en een beperking van één persoon per 10 vierkante meter.

Wat met andere salons?

Het salon van Genève was in maart op het laatste moment geannuleerd vanwege de coronacrisis. Ook de editie van 2021 gaat niet door. Andere Europese salons kampen met moeilijkheden en enkele zijn zelfs verdwenen. Brussel is al enkele jaren een uitzondering op die trend. "De merken houden vast aan het Brusselse salon, vooral vanwege het moment waarop het plaatsvindt, in het begin van het jaar, en door de verschillende verkopen die er plaatsvinden of beginnen. De 'return on investment' is er erg groot", aldus Kaesemans.

In de komende maand moet een uiteindelijke beslissing over het Autosalon in Brussel volgen. Op 22 september vindt een vergadering plaats van het organiserende comité, waar de automerken vertegenwoordigd zijn.

