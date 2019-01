Het Autosalon vroeger en nu: 5 historische weetjes, 5 opvallende transformaties doorheen de tijd ADN

25 januari 2019

13u17 0 Autosalon Brussel Het Autosalon in Brussel loopt nog tot zondag. En dat al voor de 97ste keer. In tussentijd is er heel wat veranderd. Getuige onderstaande sliders die een beeld geven van hoe de dingen er vroeger uitzagen en nu. Joost Kaesemans van organisator FEBIAC zet daarnaast vijf historische weetjes op een rij.

1. “Het Autosalon” heette vroeger “Automobiel- en Rijwielsalon”

In de volksmond spreken we van “het Autosalon”, maar toen de grootste publieke beurs van het land voor het eerst plaatsvond begin 1900, kreeg die andere benamingen zoals de “Internationale Tentoonstelling van Mechanische Voertuigen” of het “Salon voor de Automobiel, het Rijwiel en de Sport”. Intussen gaat de beurs officieel door het leven als “de Brussels Motor Show”, maar iedereen blijft het vooral het Autosalon noemen.

2. De eerste Autosalons vonden plaats in het Jubelpark

In zijn beginjaren vond het Autosalon plaats in de gebouwen van het Jubelpark in Brussel. Vandaag is het museum Autoworld daar gevestigd. In 1933 vond het Autosalon er voor het laatst plaats, want de expositieruimte van het Jubelpark was te klein geworden. De organisatie zocht een grotere locatie.



Het toen splinternieuwe Eeuwfeestpaleis, één van de vijf hallen die werden gebouwd op de Heizel voor de wereldtentoonstelling in 1935, bleek de ideale oplossing te zijn. Vandaag kennen we dat Eeuwfeestpaleis als Paleis 5. Tijdens de eerste editie op de nieuwe locatie nam het Autosalon slechts twee derde van Paleis 5 in beslag, vandaag zijn dat maar liefst 11 van de 12 hallen van Brussels Expo. Dat is goed voor zo’n 110.000 m2 expositieruimte.

3. Het Autosalon is twintig keer niet kunnen doorgaan

Hoewel het eerste Autosalon al 117 jaar geleden werd georganiseerd, is het vandaag slechts de 97e editie die effectief plaatsvindt. Tussen 1915 en 1919 en tussen 1939 en 1947 bijvoorbeeld vonden er geen autosalons plaats door de wereldoorlogen. Ook van 1957 tot en met 1959 waren er geen door de bouw van de “Wereldtentoonstelling Expo 58".

4. Prins Albert opende het eerste salon voor bedrijfsvoertuigen

In 1973 opent prins Albert het eerste salon voor bedrijfsvoertuigen. FEBIAC voelde zich ertoe gedwongen om een bedrijfsvoertuigensalon te organiseren door het grote diverse aanbod op de markt. Vanaf dan krijgen de bedrijfswagens ieder oneven jaar hun eigen salon. De personenwagens elk even jaar.

5. Claxonneren om het einde van het salon te ‘vieren’

Het is misschien wel de bekendste traditie van het Autosalon: honderden auto’s die toeteren tijdens het sluiten van de deuren op de laatste dag van de beurs. Het getoeter is een ludieke manier van de verkopers om de laatste bezoekers duidelijk te maken dat het Salon definitief de deuren sluit. Het is ook een originele manier om ‘tot volgend jaar’ te zeggen. Wanneer deze traditie is ontstaan, weet niemand.

© Foto’s sliders: FEBIAC, Photonews, Citroën