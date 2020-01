Autosalon Brussel: Bij welke merken vind je nog een nieuwe SUV voor minder dan 20.000 euro? Kristof Winckelmans - www.fangio.be

Bron: www.fangio.be 0 Auto Neen, het leven wordt er niet bepaald goedkoper op. Ook in autoland, waar constructeurs onder druk worden gezet om hun ontwikkelingswerk inzake elektrificatie en autonoom rijden op te schroeven, is de consument vaak het spreekwoordelijke kind van de rekening. Nu we erover nadenken: zijn er überhaupt nog merken waar je voor minder dan 20.000 euro een relatief ruime SUV op de kop kunt tikken?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: ja, ze bestaan nog, de SUV’s met een schappelijk prijskaartje. Prijzenklopper Dacia heeft met zijn Duster nog steeds een familie-SUV voor net geen 12.000 euro in de aanbieding, een bodemprijs waarmee de Roemeen straatlengtes voorsprong neemt op de rest van het SUV-veld. De Duster pakt in Brussel bovendien uit met een nieuwe ECO-G motor die zowel op benzine als LPG kan draaien, waardoor ook de gebruikskosten aanzienlijk lager zouden uitvallen.

Ook bij de grotere volumemerken en de Aziatische uitdagers vallen er hier en daar nog wel SUV-koopjes te doen op het autosalon, al gaat het in het merendeel van de gevallen dan wel over modellen die al een tijdje op de markt zijn. Aanraders? Wij zouden spontaan in de richting van een originele Hyundai Kona (vanaf 18.699 euro), de lichtvoetige Mazda CX-3 (vanaf 17.990 euro) of de royaal bemeten Ssangyong Tivoli (vanaf 15.490 euro) kijken, al behoren ook de Seat Arona (vanaf 17.990 euro) of de Citroën C3 Aircross (vanaf 18.155 euro) zeker tot de betere opties.

Mag het iets meer zijn?

Wie op het Salon van Brussel een volledig nieuw SUV-model hoopt te vinden zonder al te diep in de buidel te tasten, raden we daarentegen aan om een iets grotere hap uit het gezinsbudget te nemen. De voornaamste gezins-SUV’s die op het aanstaande autosalon hun première beleven, positioneren zich namelijk in de prijsvork van 20.000 à 25.000 euro. We hebben het dan onder meer over de langverwachte Ford Puma (vanaf 23.200 euro), de Nissan Juke (vanaf 20.990 euro) of de Peugeot 2008 (vanaf 22.100 euro).

Te veel voor Korneel? Niet getreurd, want ook tussen de ellenlange lijst van salonnieuwigheden hebben we nog twee prijskrakers ontdekt: de gloednieuwe Renault Captur (vanaf 17.975 euro) en tot slot ook de Skoda Kamiq, die vanaf 19.665 euro de showroom verlaat.

Weet echter wel dat sommige constructeurs er de ‘slechte’ gewoonte op nahouden om uit te pakken met startprijzen van een kaalgeplukt basismodel, terwijl je zelfs voor tegenwoordig onmisbare comfortopties meteen moet doorstijgen naar een (aanzienlijk) duurder uitrustingsniveau. Om maar aan te geven dat ook de hierboven vermelde prijzen (we namen telkens de catalogusprijs zonder salonkorting, nvdr) lang niet het volledige verhaal vertellen. Een gewaarschuwd koper…