Autonome deelsteps rijden zelf naar klant mvdb

23 mei 2020

23u55 0 Auto De Amerikaanse stad Peachtree Corners nabij Atlanta (Georgia) is de plek waar een test met autonome deelsteps wordt uitgevoerd. De tweewielers zijn zelf in staat om te rijden naar de klanten die ze nodig hebben.

De steps kunnen ook naar de verzamelplaats rijden waar ze worden gereinigd (belangrijk in deze coronatijden) en opgeladen. Ze zijn uitgerust met slimme camera’s om aanrijdingen met personen en andere vervoersmiddelen te vermijden.

Net zoals bij de reguliere deelsteps moeten klanten via een app het gebruik boeken. Het enige verschil is dat de step zelf naar de persoon komt en niet andersom. Het bedrijf Go X zet tot nu toe een vloot van 100 autonome elektrische steps in.