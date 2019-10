Autonome auto? Kans op verkeerschaos door herfstbladeren, sneeuw, plastic zakjes en meeuwen Erik Kouwenhoven

23 oktober 2019

20u24

Bron: AD.nl 2 Auto Brits onderzoek heeft uitgewezen dat zelfrijdende auto‘s in de toekomst kunnen leiden tot gigantische files. Vooralsnog zijn deze modellen niet bestand tegen onverwachte obstakels als plastic tassen, bladeren, meeuwen en sneeuwvlokken.

Een recent onderzoek van de Law Commission in Engeland heeft uitgewezen dat zelfrijdende auto's geplaagd worden door het zogeheten ‘frozen robot syndrome’ dat erin zit. Auto's kunnen volgens softwareontwikkelaars zelfs compleet stilvallen wanneer ze worden geconfronteerd met obstakels op de weg, zoals weggewaaide plastic tassen, bladerhopen of zelfs meeuwen en andere vogels.

Volgens het rapport zou een hypothetisch scenario waarbij een deel van de zelfrijdende auto's op dezelfde dag uitvalt, wereldwijd een enorme verkeerschaos kunnen veroorzaken bij bijvoorbeeld zware sneeuwval of herfstbladeren. Op dit moment wordt op veel plekken geëxperimenteerd met zelfrijdende auto's, maar er zit dan altijd iemand in de auto om het over te nemen wanneer de auto er plots mee ophoudt. In de toekomst is die persoon afwezig en dat kan leiden tot grote problemen, aldus het Britse rapport.

Toch zijn de Britten ervan overtuigd dat de zelfrijdende auto er komt. George Freeman, de Britse minister van de Toekomst van Transport, zei: “We staan ​​aan de vooravond van een stille revolutie in de technologie van transport en mobiliteit. Zelfrijdende auto's hebben de potentie om de manier waarop verkeer wordt beheerd te transformeren, om de verkeersveiligheid te verbeteren en de mobiliteit te vergroten van mensen die bijvoorbeeld slecht ter been zijn.”