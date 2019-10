Automobilistenvereniging reageert furieus op benzine- en dieselban Brussels Gewest: “Maak uw plannen concreet, of zwijg” Redactie

13u52 0 Auto Het pas goedgekeurde Brusselse Klimaatplan, dat de meest vervuilende tweewielers vanaf 2022 weert van het Brussels grondgebied en zelfs een volledige ban van diesel- en benzinewagens voorziet tegen respectievelijk 2030 en 2035, blijft voor commotie zorgen. Freesponsible, een vzw die de belangen van de automobilist behartigt, heeft zopas zwaar uitgehaald naar de Brusselse beleidsmakers.

“Brusselse regering: maak uw plannen concreet of zwijg, want wat u nu doet, houdt geen steek.” Met die woorden besluit Stijn Blanckaert, woordvoerder van Freesponsible, het pleidooi van zijn organisatie voor een herziening van de Brusselse mobiliteitsvisie. Blanckaert spreekt van “een onrealistische aankondigingspolitiek”, en ziet het besluit als het ultieme bewijs dat de overheid haar voeling met de dagelijkse realiteit is verloren. Blanckaert: “Als we ervan uitgaan dat de elektrificatie van het wagenpark tegen 2030 inderdaad veel verder gevorderd zal zijn dan de magere penetratie van elektrische auto’s vandaag, ziet het er naar uit dat er tegen dan veel minder diesels en benzinewagens de stad in zullen willen rijden, simpelweg omdat ze dan (groten-)deels vervangen zullen zijn door (semi-)elektrische auto’s, al dan niet met batterijen of een interne elektriciteitscentrale op waterstof, of nog een andere technologie waarvan we vandaag het bestaan niet kennen. Zelfs de beste ingenieurs kunnen vandaag niet voorspellen welke vooruitgang er nog zal worden gemaakt op het vlak van verbrandingsmotoren. Het kan toch niet de bedoeling zijn om twintig jaar op voorhand al de beslissing te nemen om ook voertuigen, die tegen die tijd zullen kunnen uitpakken met een (quasi) nuluitstoot, te bannen?”

Positieve benadering

Freesponsible moedigt het Brussels Gewest dan ook aan om eerder een positief, dan wel een repressief mobiliteitsbeleid te voeren, vermits de (al dan niet elektrische) auto ook na 2030 nog steeds een essentiële rol zal spelen in onze dagelijkse mobiliteitsbehoefte. “De regering zou daarom beter werk maken van een versnelde vermendigvuldiging van het aantal (publieke) laadpunten in de stad, van ambitieuze investeringen in openbaar vervoer (waaronder de aanleg van de veelbesproken bijkomende metrolijn), en het algeheel ondersteunen van alternatieven voor de individuele auto, zonder die auto als geheel te viseren en de bewoners en bezoekers zonder alternatief vervoermiddel te straffen. Er zijn zo veel positieve zaken te realiseren op het vlak van mobiliteit die niet neerkomen op verbieden, schrappen en duurder maken.”