Automerken geven duidelijk signaal: "Autosalon moet plaatsvinden"

10 september 2020

13u18

Alle merken – met uitzondering van Mitsubishi, dat Europa zal verlaten – hadden hun aanwezigheid op het Autosalon bevestigd. Maar toen kondigde Hyundai donderdagochtend in de krant 'L'Echo' aan dat het zich terugtrekt. Wat is er aan de hand met de Brussels Motor Show?

De uitleg is duidelijk: de tijd om te investeren in standenbouw, in de zoektocht naar deskundig personeel, informanten... komt snel dichterbij en het merk wil zich niet engageren zonder dat er zekerheid is dat het Salon zal doorgaan.

Laat Febiac zich ontmoedigen door deze demarche van het Koreaanse merk? Duidelijk niet. “Natuurlijk zijn we niet immuun voor een nieuwe coronagolf deze winter,” zegt Joost Kaesemans, woordvoerder van Febiac. “En we zijn niet immuun voor een verbod op het organiseren van een evenement van deze omvang. “En als het kan plaatsvinden, zijn we er ons bij Febiac van bewust dat dit salon waarschijnlijk geen half miljoen bezoekers zal ontvangen, zoals we jaarlijks gewend zijn.”

“Een platform als geen ander”

Maar voor Febiac en haar leden is dit alles geen nieuwe informatie (en men houdt ook rekening met de omstandigheden). “We hebben sinds half april heel duidelijke signalen van de merken: voor hen moet het Salon plaatsvinden en ze willen meedoen om het vertrouwen van de kopers en de markt te herstellen en de verkoop te stimuleren. Dit salon moet voor een grote zichtbaarheid ter plaatse en in de media zorgen”, zegt Joost Kaesemans. “Omdat het Autosalon een ongeëvenaard platform blijft, met een hogere return on investment dan welk ander autosalon ook.

Met dit in het achterhoofd blijft Febiac geloven in ‘haar’ evenement, omdat er zoveel moeite in is gestoken.

“We doen er alles aan om lagere bezoekersaantallen te compenseren door de kwaliteit van het publiek te verhogen. Door (alleen) online tickets te kopen kunnen exposanten de bezoekers beter leren kennen en inspelen op hun wensen. Naast de gezondheidsmaatregelen plannen we tijdslots om het comfort van de bezoekers te verhogen, maar ook dat van de informanten aan de stands.”

Of het nu bij Febiac is of bij alle autofans, de hoop op een Autosalon in 2021 blijft hoog…