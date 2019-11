Autokeuring binnenkort strenger voor gebreken aan lichten: hier moet je op letten LH

12 november 2019

13u16

Bron: Belga 2 Auto De Vlaamse autokeuringscentra gaan een aantal gebreken aan de lichten en reflectoren strenger beoordelen vanaf 1 december. Dat melden de Vlaamse overheid en de federatie van Vlaamse keuringscentra (GOCA). Er wordt wel een overgangsperiode van een jaar ingesteld, waardoor vastgestelde gebreken nog niet onmiddellijk tot een rood keuringsbewijs zullen leiden.

Verschillende gebreken die momenteel nog tot een groen keuringsbewijs met een opmerking leiden, zullen binnenkort uitmonden in een afkeuring. Dat zal het geval zijn wanneer de verklikker van de grootlichtkoplampen op het dashboard niet werkt, de schakeling van de mistlichten niet werkt, de kentekenplaatverlichting niet goed is bevestigd en wanneer de waarschuwingsknipperlichten (de ‘vier pinkers’) niet goed functioneren.



Ook de bestaande controles op de werking, staat en bevestiging van standlichten, dagrijlichten, achterlichten, stoplichten, mistlichten, richtingaanwijzers en achteruitrijlichten zullen resulteren in een rood keuringsbewijs, dat vijftien dagen geldig is.



Voorts wordt er ook strenger toegezien op de verklikkers van de richtingaanwijzers, de verklikkers van het waarschuwingsknipperlicht en de knipperfrequentie van de richtingaanwijzers. Wanneer daar gebreken worden vastgesteld, zal voortaan een groen keuringsbewijs met opmerking worden afgeleverd. De gebreken moeten dan zo snel mogelijk hersteld worden, maar zonder herkeuring.



De keuring van de grootlichten en dimlichten blijft onveranderd. En ook de keuring van de afstelling van de lichten wijzigt niet.

Verkeersveiligheid

De strengere regels, die het gevolg zijn van de omzetting van een Europese richtlijn, moeten bijdragen tot een betere verkeersveiligheid, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). Er wordt wel een overgangsperiode van één jaar voorzien.



"Om bestuurders niet op extra kosten te jagen, krijgen ze tot 30 november 2020 de kans om gebreken zo snel mogelijk te laten herstellen, zonder de herkeuringskosten", beklemtoont de minister. In de praktijk zullen de bestuurders dus pas vanaf 1 december 2020 een rood keuringsbewijs krijgen bij een van die gebreken.