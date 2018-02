Autocars en -bussen mogen bij regenweer weer inhalen op snelweg FT

27 februari 2018

12u47

Bron: Belga 715 Auto Vanaf 1 maart wijzigen de verkeersregels voor autocars (bussen met enkel zitplaatsen) en autobussen (zit- en staanplaatsen). Autocars mogen voortaan 100 kilometer per uur rijden op de autosnelweg. Ook schrapt men het inhaalverbod bij regenweer.

De maximaal toegelaten snelheid voor autocars op autosnelwegen wordt opgetrokken van 90 kilometer per uur naar 100 kilometer per uur, op voorwaarde dat alle zitplaatsen een gordel hebben en dat er in het voertuig een snelheidsbegrenzer geïnstalleerd is. De nieuwe regel leidt tot een grotere uniformiteit binnen de Europese Unie en zal de verkeersveiligheid verhogen, zegt de FOD Mobiliteit en Vervoer. Autocars zijn immers niet langer verplicht tussen de vrachtwagens te blijven. Voor die verandert er overigens niets: hun snelheid blijft beperkt tot maximaal 90 per uur.

Inhaalverbod

Ook het inhaalverbod bij regen wordt opgeheven voor autocars en autobussen. Vanaf 1 maart zullen zij dus wél mogen inhalen bij regenweer. Vrachtwagens mogen dat nog altijd niet. Waar het verschil zit? Autocars en -bussen doen minder water opspatten en bemoeilijken het zicht voor de automobilisten dus ook veel minder wanneer ze inhalen. Omdat vrachtwagens een hogere massa hebben dan autocars of -bussen, is hun remafstand ook groter. En dat is vooral bij een nat wegdek gevaarlijk.

Wat wel verandert voor vrachtwagens: ze mogen binnenkort overal op 2x2-wegen inhalen, behalve daar waar een verkeersbord dat expliciet verbiedt. Sinds januari 2008 geldt buiten de bebouwde kom nochtans een inhaalverbod op 2x2-wegen voor trucks zwaarder dan 3,5 ton. Die regel wordt dus omgedraaid. Eerst wordt bepaald waar het verbod van kracht gaat, daarna komt aangepast signalisatie. De opheffing van het huidige inhaalverbod zal daarom pas ingaan op 1 januari volgend jaar.

Landbouwvoertuigen

Vanaf 1 maart komt er ook een expliciet verbod voor landbouwvoertuigen op snelwegen. Tot hiertoe volstond de minimumsnelheid van 70 kilometer per uur om te bepalen welke voertuigen werden toegelaten. Maar door de technologische evoluties zijn er nu ook landbouwvoertuigen die deze snelheden kunnen halen.