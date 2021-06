Autobranden en andere reacties in crisissituaties: zijn elektrische auto’s gevaarlijker?

Wanneer we naar de resultaten van de afgelopen twee jaar kijken, valt meteen op dat elektrische voertuigen (EV’s) zeer goed scoren in de test. Zowel de Volkswagen ID.3 en ID.4, de Polestar 2 , de Skoda Enyaq iV als de Mazda MX-30 behaalden allemaal de maximumscore van 5 sterren. De Honda e is de enige EV die geen 5 sterren haalde, maar met een score van 4 op 5 doet het kleine Japanse voertuig het ook allesbehalve slecht. De verklaring hiervoor is vrij simpel: elektrische wagens zijn over het algemeen duurder en daardoor beter uitgerust dan een aantal concurrenten die minder scoren in de test. En aangezien de tests gebaseerd zijn op de basisversie van de auto – zonder opties dus – zijn de duurdere modellen vaker in het voordeel.

Zwaktes van EV’s

Wanneer je een ongeval hebt, zit je dus net zo veilig in een auto met verbrandingsmotor dan in een EV. Een punt waarop elektrische wagens wel minder scoren, is dat van de voertuigbrand. Zo nu en dan lees of hoor je over brandende elektrische auto’s, terwijl zelden een auto met verbrandingsmotor vuur lijkt te vatten op het nieuws. Gebeuren er dan zoveel meer branden met elektrische auto’s? Nee, alleen zijn gewone autobranden zo veelvoorkomend dat ze niet langer nieuwswaardig zijn. Volgens onderzoek van het Duitse expertisecentrum DEKRA zijn elektrische (en hybride) auto’s minstens zo brandveilig als conventionele auto’s. Elektrische auto’s zijn daarentegen een relatief nieuw verschijnsel en daarom liggen ze onder een vergrootglas. EV’s vliegen dus niet sneller in brand, maar de gevolgen zijn vaak groter, met felle branden en auto’s die 24 uur lang in een container vol chemicaliën moeten doorbrengen opdat de brand niet opnieuw zou oplaaien. Een ander heikel punt bij EV’s is dat ze vaak zwaarder zijn en meer vermogen hebben. Bovendien is rijden met een EV anders dan met een auto met verbrandingsmotoren. Hierdoor reageert een elektrische wagen anders in noodsituaties. Een specifieke slipcursus nemen, is dus geen overbodige luxe. In onderstaand filmpje geven we alvast wat tips.