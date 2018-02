Autobelasting de hoogte in door nieuwe, strengere CO2-test FT

15 februari 2018

08u24

Bron: De Tijd 12 Auto Wie binnenkort een nieuwe auto koopt, zal zijn of haar autobelasting vermoedelijk zien stijgen. Dat meldt De Tijd. Auto's moeten vanaf september immers aan strengere CO2-tests voldoen.

Nieuwe modellen worden al sinds september vorig jaar strenger getest. Vanaf dit jaar geldt dat ook voor alle nieuw verkochte wagens. De nieuwe Europese test laat de berekende CO2-uitstoot omhoog gaan. Gevolg is dat ook de autobelasting, gelinkt aan de uitstoot van een wagen, dreigt te stijgen.

Al hoeft u niet onmiddellijk te panikeren. De overheid voert een overgangsmaatregel in. Dat wil zeggen: naast de oude uitstootwaarde zal ook de nieuwe worden geafficheerd bij de aankoop van een auto. Die uitstootwaarde wordt berekend via een ingewikkelde formule. Volgens automobielfederatie Febiac zal dat herberekende cijfer bij veel modellen plots wel hoger komen te liggen dan vroeger. Het gaat om gemiddeld 5 gram CO2 extra uitstoot per kilometer.

Het bedrag dat u moet betalen voor de inverkeerstelling (eenmalig) en de verkeersbelasting (elk jaar) kan zo een pak duurder worden, tot zelfs meer dan 100 euro. De regering vraagt nu een onderzoek en bekijkt de mogelijkheden om de fiscale factuur niet de hoogte in te jagen.