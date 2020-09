Auto van YouTuber vliegt met 250 km/u in brand en de remmen doen het niet meer Erik Kouwenhoven

09 september 2020

19u01 1 Auto Een opgevoerde Audi RS3 met lachgasinjectie is in de Verenigde Staten compleet uitgebrand. De remvloeistof van de auto vloog bij een snelheid van 250 kilometer per uur in brand. Hierdoor kon de bolide van YouTuber Kyle niet meer remmen.

In de YouTube-video vertelt de RS3-eigenaar wat ze hebben gedaan om de vijfcilinder-motor van de Audi op te voeren tot 1.100 pk. Onder de motorklep is een sticker te zien waarop staat: ‘Oppassen, deze motor kan exploderen, ik heb dit ding zelf gebouwd’.

Het gaat de man kennelijk niet alleen om het bóuwen van snelle auto's, want even later zien we Kyle op de snelweg rijden, alwaar hij de snelheid van zijn auto graag meet met die van exclusieve sportwagens. Bij een snelwegstuk dat bergaf loopt, zet hij een sprint in tegen een supersnelle McLaren 720S. Kort daarna krijgen de inzittenden door dat er iets niet in de haak is. Wanneer er brand uitbreekt en Kyle ontdekt dat zijn remmen het niet meer doen, raken ze in paniek.

Helaas voor hen staat een auto die op zo'n hoge snelheid rijdt niet zomaar stil, zeker niet wanneer de snelweg bergaf loopt. Uiteindelijk komen ze tot stilstand voordat de auto compleet is uitgebrand. Helaas voor deze thuistuners gebeurt dat laatste alsnog. De oorzaak van de brand is volgens de video een gesmolten koppeling van een remslang, waarna remvloeistof op de hete remmen terechtkwam.



