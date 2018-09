Auto's met contactloze sleutel makkelijk te kraken: Nederland neemt maatregelen HR

Bron: NOS, De Morgen, Het Nieuwsblad 3 Auto Auto's met een contactloze autosleutel of 'keyless entry' worden in Nederland zò vaak gestolen, dat er maatregelen op komst zijn. Ze worden vanaf volgend jaar mogelijk afgekeurd, of krijgen geen diefstalverzekering meer. In ons land loopt het zo'n vaart nog niet.

Zo'n slimme sleutel die je auto automatisch ontgrendelt is heel comfortabel, maar daardoor is je auto makkelijk te stelen of open te breken. Op het internet zijn voor prijzen tussen de 5.000 en 15.000 euro toestelletjes te koop waarmee in een wip de auto's kan openen. En wie verstand heeft van informatica, kan al voor een paar honderd euro iets bouwen. "Als je de autosleutels in de hal of op de trap hebt liggen, vangen ze dat signaal op, dat kopiëren zij en bij de auto doe je daarmee vervolgens net alsof je de sleutel bent", licht een inbraakexpert toe.

De NOS meldt dat het inbreken in wagens op die manier in Nederland nu al veel populairder is, dan een ruit inslaan. En daarom worden maatregelen genomen. Het certificeringsbedrijf Kiwa introduceert vanaf 2019 in Nederland een test om te controleren of slimme sleutels van wagens ook slim genoeg zijn om autodieven buiten te houden. Indien niet, dan krijgt de auto geen veiligheidscertificaat en kan je vervolgens problemen krijgen met de verzekering.

Zo'n vaart loopt het bij ons nog niet. "Van een verhoging van de premie voor wagens met zo’n systeem is er momenteel geen sprake”, zegt een woordvoerder van Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringssector, vandaag in Het Nieuwsblad. Maar de federale politie in België ziet volgens ook wel dat autodieven steeds meer een beroep doen op technologie om wagens te hacken.