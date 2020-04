Auto onder het stof? Zo maak je hem grondig schoon in vijf stappen Stefan ten Teije

24 april 2020

12u44

Bron: AD.nl 0 Auto Het heeft al een tijdje niet geregend en er hangt veel stuifmeel in de lucht. Dat ziet u mogelijk aan het laagje stof op uw auto. Door de coronamaatregelen zijn carwashes gesloten en dus moet u zelf aan de slag. Geen paniek, met deze vijf tips van de Nederlandse schoonmaakgoeroe Marja Middeldorp is uw vierwieler in geen tijd grondig gepoetst.

Stap 1: schaduw

“Zorg dat de auto in de schaduw staat, want in de zon wassen is slecht voor de lak”, zegt Middeldorp aan onze collega’s van AD.nl. “Begin eerst met afspoelen. Als je geen sproeier hebt, pak dan een paar emmers water. Ga niet direct aan de slag met een emmer zeepsop en een spons, want het vuil dat op de auto zit, kan krassen maken. Dan wordt het net een schuurspons.”



Stap 2: terpentine

“Als je veel last hebt van vliegjes: die krijg je er altijd moeilijk af. Ik gebruik daar terpentine voor”, aldus de Nederlandse. “Neem een zachte doek en wrijf de terpentine in op de plekken waar vliegjes of vogeluitwerpselen zitten. Ze lossen op waar je bij staat. Gebruik géén terpentine als de motor nog heet is, want het product is licht ontvlambaar”, waarschuwt Middeldorp.



Stap 3: lauw water

Vervolgens is het tijd voor een “mager sopje”. “Dat is lauw water met een paar druppels allesreiniger of afwasmiddel. Heet water is niet nodig, want hoe moet je anders de spons vastpakken? Dan krijg je blaren op je handen. Ik zeep de auto altijd één keer goed in met een spons, per onderdeel doe ik later pas.”



Stap 4: volgorde

Was uw wagen per onderdeel. “Begin met het dak met hetzelfde sopje. Dan de ramen, de zijkanten en vervolgens de achterkant en de voorkant. Dat vind ik althans een fijne volgorde. De wieldoppen of velgen doe ik met een ander doekje.”



Stap 5: glimmen

“Tussendoor even afspoelen en dan is het tijd voor een nieuwe emmer water met opnieuw een mager sopje. Nu ga ik hem helemaal laten glimmen. Begin weer bij het dak. Klaar met insoppen? Maak het onderdeel direct droog met een zachte, droge doek. Anders wordt het niet mooi. Herhaal dit voor de ramen, zijkanten, voor- en achterkant.”



“Als je nog tijd en zin hebt, wrijf je hem nog in met autowax. Ik gebruik daar een oude trainingsbroek voor of andere doek. De autowas moet eerst op de doek, niet direct op de auto. Als je het aanbrengt, verdeel je het egaal en dan slaat de lak een beetje doffig uit. Wacht tot het droog is en ga dan met een oude badstoffen sok over de hele auto. Goed wrijven en hij is weer zo goed als nieuw.”

