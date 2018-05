Auto met startknop en Keyless Go blijkt sluipmoordenaar Erik Kouwenhoven

16 mei 2018

06u26

Bijna alle moderne auto's hebben een intelligente contactsleutel en een startknop om de auto tot leven te wekken. Maar de prijs voor dit gebruiksgemak kan hoog zijn. Tot nu toe zijn zeker 28 mensen overleden aan koolmonoxidevergiftiging doordat ze dachten dat de motor was afgezet.

Fred Schaub reed vorig jaar op een zomerochtend zijn Toyota RAV4 de garage in van zijn huis in Florida. Hij liep met zijn draadloze sleutelhanger het huis binnen, kennelijk in de veronderstelling dat de auto was afgezet. Negenentwintig uur later werd hij dood aangetroffen doordat koolmonoxide van de motor zijn huis was binnengedrongen terwijl hij sliep.

28 doden

Het gasniveau in het huis van Fred Schaub was minstens 30 keer hoger dan wat een mens kan verdragen. De heer Schaub is volgens de New York Times een van de zeker 28 automobilisten die sinds 2006 door koolmonoxide zijn gedood nadat ze de motor hadden laten lopen toen ze met de sleutel hun huis binnenliepen. Tientallen anderen zijn gewond geraakt, anderen hebben hersenletsel. Een brandweercommandant uit Florida zag zoveel gevallen dat hij koolmonoxidedetectoren uitdeelde aan mensen met een inpandige garage.

Keyless

Keyless ignitions of Keyless Go is tegenwoordig standaard in meer dan de helft van de nieuwe auto's. In plaats van een fysieke sleutel dragen bestuurders een sleutel met afstandsbediening die een radiosignaal uitzendt, en zolang de afstandsbediening aanwezig is, kan een auto met een druk op de knop worden gestart. Maar veel mensen - vooral ouderen - vergeten soms om de motor met een druk op de knop uit te zetten. De steeds stillere motoren zorgen voor extra risico.

Toyota

Zeven jaar geleden riepen experts al op om bestuurders met geluiden of andere signalen te waarschuwen wanneer ze de auto verlaten terwijl de motor nog loopt. Vreemd genoeg zijn Toyota-modellen, waaronder Lexus, verantwoordelijk voor bijna de helft van de door de New York Times geïdentificeerde koolmonoxideslachtoffers en gewonden. Volgens Toyota voldoen hun auto's met startknop en intelligente sleutels aan alle wettelijke eisen.

Ford

Een handvol autofabrikanten heeft in nieuwe modellen systemen ontworpen die bestuurders nadrukkelijker waarschuwen wanneer de motor blijft draaien - of die hem na een bepaalde periode uitschakelt. Ford's keyless-voertuigen hebben nu een functie die de motor automatisch uitschakelt na 30 minuten stationair draaien als de sleutelhanger niet in de auto zit. Maar het merendeel is nog niet effectief genoeg en dus zal zonder aanvullende regelgeving het aantal doden als gevolg van 'slimme' autosleutels blijven toenemen.