Auto huren in het buitenland? Zo word je niet bedrogen

Opvallend is ook hoe verschillend de favoriete merken zijn per land. Daar zit een soort nationalistisch element in: zo is Peugeot het vaakst gehuurde automerk in Frankrijk, Volkswagen in Duitsland, Dacia in Roemenië en Fiat in Italië. Al klopt dat niet helemaal, want in Spanje moet Seat het onderspit delven tegen Fiat en in Engeland staat het Amerikaanse Ford op kop. Op de kaart hieronder kan je de populairste automerken zien per land.