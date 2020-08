Auto-evenementen tijdens corona? “Aanpassen, maar we blijven doorgaan” www.fangio.be

20 augustus 2020

19u30

Voor heel wat Belgen is een ritje met de oldtimer of de GT het hoogtepunt van het weekend. En die passie deel je liefst met anderen. Maar lukt dat wel in deze coronatijden?

“Het is aanpassen, maar we blijven doorgaan”, horen we bij Bastien Schnock van het bedrijf Masterswitch. “Het is kwestie van creatief te zijn. En dat is gelukt met ons evenement ‘The National Getaways’, dat autofanaten in staat stelt om deel te nemen aan kleine rally’s met inachtname van alle gezondheidsregels.”

“Concreet hebben we nog 3 evenementen die we de volgende maanden organiseren. Het gaat telkens om een rally van ongeveer 250 km, waarbij ontvangst, briefing en lunch van een sterrenchef buiten gebeuren. Telkens mogen 12 wagens deelnemen en we leveren individuele beschermingssets per wagen. Uiteraard zit iedere bubbel, in dit geval de inzittenden van een wagen, apart aan een tafel. En tot slot knopen we terug aan met een aloude Britse traditie: breng je eigen wijn mee…”, lacht Schnock.

