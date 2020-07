Auto belandt in het water in Den Haag, bestuurder neemt lachgasballon op het dak Natascha Frensch

11 juli 2020

13u22 5 Auto Een Volkswagen Polo is vanmorgen in het water beland aan de Calandkade, in de Nederlandse stad Den Haag. De bestuurder wist uiteindelijk zelf uit het voertuig te komen én besloot om op het dak van zijn auto nog een ballonnetje lachgas te nemen, terwijl hij wachtte tot de hulpdiensten arriveerden. Dat is te zien op beelden die via Twitter worden verspreid.



De brandweer wilde er volgens calamiteitenwebsite District8 zeker van zijn dat er geen andere inzittenden in het voertuig zaten en mogelijk ook in het water waren beland. Na een zoekactie heeft de brandweer echter niemand aangetroffen. De bestuurder is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Op de Calandkade werden aardig wat lege ballonnen aangetroffen.

