Auto-alliantie Nissan-Renault-Mitsubishi gaat met Google samenwerken aan zelfrijdende taxi's

05 februari 2019

11u44

Bron: ANP 0 Auto De auto-alliantie Nissan-Renault-Mitsubishi gaat samen met Google werken aan de ontwikkeling van zelfrijdende taxi's. Dit meldt de Japanse zakenkrant Nikkei Asian Review. De bedrijven zouden momenteel de laatste details van de deal doornemen, die naar verwachting in het voorjaar aangekondigd wordt.

De automakers gaan samenwerken met Googles zusterbedrijf Waymo, dat technologie voor zelfrijdende auto's ontwikkelt. Eind vorig jaar ging de zelfrijdende taxidienst van Waymo van start in Phoenix, in de staat Arizona. De auto's zonder een chauffeur hebben al miljoenen kilometers gereden op Amerikaanse wegen.

De samenwerking verbindt belangrijke spelers op de automarkt. Met Google Maps heeft Google belangrijke infrastructuur voor zelfrijdende auto's in handen. Anderzijds is de alliantie Nissan-Renault-Mitsubishi een grote speler in de markt voor elektrische auto's met een sterke aanwezigheid in Azië.

Android

Google heeft eerder vergelijkbare deals gesloten met Fiat Chrysler en Jaguar Land Rover. Ook ging het bedrijf al met Renault, Nissan en Mitsubishi in zee om het Android-systeem van de Amerikaanse techgigant in te bouwen in de dashboards.

