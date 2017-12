Audi roept in Duitsland 330.000 wagens terug wegens brandgevaar, 6.821 in ons land ADN

17u35

Bron: Belga 1 REUTERS Auto Audi roept in Duitsland 330.000 wagens en in België 6.821 auto's terug van de modellen A4, A5 en Q5 wegens brandgevaar.

Het gaat om auto's uit de jaren 2011 tot 2015, waarbij de bijverwarming oververhit kan geraken. Dat heeft een woordvoerster van Audi-invoerder D'Ieteren vandaag gezegd. In oktober riep Audi in de VS al 250.000 auto's terug voor hetzelfde probleem. Audi heeft weet van een enkele tientallen gevallen van oververhitting, waarbij niemand gewond raakte.