Audi roept elektrische SUV’s uit Brusselse fabriek terug kg

11 juni 2019

08u30

Bron: Belga, De Tijd 0 Auto De Duitse autobouwer Audi roept in de Verenigde Staten 1.644 exemplaren van zijn e-tron terug, de volledig elektrische SUV die in de Brusselse Audi-fabriek wordt geassembleerd. Dat schrijft De Tijd vandaag. Verwacht wordt dat er ook in andere landen terugroepingen zullen volgen; in België maakt invoerder D'Ieteren zich alvast op voor een terugroepactie.

Volgens Audi is er door een probleem in de afdichting een risico dat er water in het batterijcompartiment komt. Dat kan tot kortsluiting en brand leiden. Het gaat niet om een design- of assemblagefout in de Brusselse fabriek, maar om een fout in een onderdeel dat door een derde partij wordt geleverd.



Audi roept in de VS alle e-trons terug die werden gebouwd vanaf de productiestart in september vorig jaar en tot midden maart dit jaar. Omdat de herstelling tot augustus kan duren, krijgen de Amerikaanse eigenaars van een e-tron gedurende die periode een vervangwagen en 800 dollar ter compensatie, klinkt het.