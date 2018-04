Audi roept 1,2 miljoen wagens terug omdat ze in brand kunnen vliegen HR

24 april 2018

21u15

Bron: AP, Reuters 5 Auto Audi roept wereldwijd ongeveer 1,2 miljoen auto's en SUV's terug. De elektrische koelvloeistofpomp in de wagens kan oververhit raken, waardoor de wagens in brand kunnen vliegen.

Bij de wagens die worden teruggeroepen zijn onder meer het model A4 met bouwjaar van 2013 tot 2016, A5 van 2013 tot 2017, A6 van 2012 tot 2015 en de SUV Q5 van 2013 tot 2017. Ze hebben allemaal 2-liter turbomotoren.

De Duitse autobouwer laat weten dat de pompen geblokkeerd kunnen raken door vuil uit het koelsysteem, of dat vocht in de pomp een kortsluiting zou kunnen veroorzaken. Een woordvoerder van Audi in de VS zei dat er meldingen zijn geweest van branden, maar hij had geen details. Er zouden nog geen meldingen zijn van verwondingen of ongevallen die verband houden met het probleem.

Niet eerste keer

Dealers zullen de pompen gratis vervangen. Een woordvoerder zei dinsdag dat de nieuwe onderdelen pas in november klaar zullen zijn, maar dealers zouden al een nieuwe versie van de huidige pomp installeren in afwachting dat de nieuw ontworpen exemplaren beschikbaar zijn. Volgens persbureau AP zouden de terugroepingsbrieven voor 11 juni verstuurd worden.

Eind 2017 moest Audi al eens honderdduizenden wagens van de modellen A4, A5 en A6 terugroepen, waarvan ook een deel in ons land.