Audi en Airbus demonstreren vliegende taxi in Amsterdam Erik Kouwenhoven

29 november 2018

08u38

Bron: AD 0 Auto Een autonome taxi die binnen enkele minuten transformeert in een helikopter, dat is het plan van Audi, ItalDesign en Airbus om de mobiliteitsproblemen van de toekomst op te lossen.

De drone-auto-combinatie kreeg de naam Pop.Up Next en werd voorgesteld op de Amsterdam Drone Week. Het concept bestaat uit een plat, autonoom rijdend elektrisch onderstel, waarin een capsule wordt geklikt met plek voor vier personen. Op het dak bevindt zich een koppelsysteem voor een drone. Deze kan zich op zijn beurt vastklikken aan de capsule, waarna files en andere grootstedelijke problemen zoals verkeerslichten en openstaande bruggen kunnen worden omzeild.

Op de plek van aankomst staat dan weer een ander Audi-onderstel klaar om de weg te vervolgen. In de RAI werd gevlogen met een model in een schaal van 1:4, maar in werkelijkheid moet een echte 130 kilometer kunnen vliegen en 50 kilometer kunnen rijden met elektrische aandrijving.

Het consortium van Audi, ItalDesign en Airbus is niet de enige maatschappij die werkt aan een vliegende auto/taxi. Op dit moment werken er 22 partijen aan hun eigen visie. Grote namen zijn Aston Martin, Boeing, Rolls-Royce, Geely's Terrafugia, Daimler's Volocopter, Uber en NASA. Bewegende beelden van de vliegende Pop.Up Next in de RAI vind je hier.