Audi e-tron Sportback nieuwste telg voor fabriek in Vorst

20 november 2019

09u24

Auto Na de e-tron mag de Audifabriek in Vorst ook het tweede elektrische model van het merk met de vier ringen bouwen. Dat kreeg de naam e-tron coupé en werd vanacht voorgesteld op het autosalon van Los Angeles.

De e-tron coupé is een elektrische SUV-coupé met een rijbereik tot 446 kilometer (gemeten volgens WLTP) uit één batterijlading als je voor de 408 pk sterke topversie kiest (55 Quattro). De basisversie is goed voor 313 pk en een autonomie van 347 km. In iets minder dan een half uur kan je hem tot 80% opladen aan een snellader.

Een groot verschil met de e-tron zijn de digitale matrix LED-koplampen. Deze maken gebruik van een chip met een miljoen microspiegels, die tot 5.000 maal per seconde kunnen bewegen. Het resultaat: verlichting in hoge resolutie die letterlijk meebeweegt met de auto. Daarnaast stuurt de Sportback zijn vermogen ook hoofdzakelijk naar de achterwielen. Hij schakelt alleen over op vierwielaandrijving wanneer dat nodig is.

De marktintroductie is gepland voor het voorjaar van 2020. Prijzen worden in een later stadium bekendgemaakt.