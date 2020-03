Audi denkt aan nieuwe SUV-coupé Kristof Winckelmans - www.fangio.be

Audi heeft tussen de Q3 Sportback en de grote Q8 nog wel wat plaats voor een derde SUV-coupé, die zijn basis zal delen met de dit najaar verwachte Q5-opvolger.

Terwijl concurrenten BMW en Mercedes-Benz er al enkele jaren een sport van maken om voor elk mogelijk SUV-model een sportiever gelijnde coupéversie te voorzien, hield Audi het tot voor kort bij klassieker SUV-gerief. De komst van de Q3 Sportback en Q8 deed echter al vermoeden dat ook Ingolstadt op een volledig gamma aan SUV-coupés zat broeden. Dat voorgevoel lijkt nu ook bevestigd te worden in de wandelgangen, waar het gonst van de geruchten over een toekomstige Q5 Sportback als rivaal voor de BMW X4 en de Mercedes-Benz GLC coupé.

Volgens het Duitse Autozeitung zal die nieuwe modelvariant samen met de vernieuwde Q5 worden voorgesteld in het najaar, om in de lente van 2021 de verkoop in te gaan. Net als bij de Q3 Sportback zullen zowel het platform als de mechaniek identiek zijn aan de gewone Q5, waardoor ook een SQ5 – als concurrent voor de Mercedes-AMG GLC 43 – tot de mogelijkheden moet behoren. De prijs voor een Sportback-versie zou zo’n 2.000 euro hoger liggen dan die voor de klassieke Q5, reken dus op een slordige 45.000 euro voor de minst krachtige 2 liter-instapdiesel.