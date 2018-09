Audi Brussels start productie elektrische SUV e-tron mvdb

Bron: Belga 1 Auto Audi Brussels is gestart met de serieproductie van de e-tron, de eerste volledig elektrische SUV van het Duitse merk. Audi zal de auto voor het eerst zonder camouflage voorstellen op 17 september in San Francisco.

De Audi-fabriek in Vorst werd grondig aangepast voor de productie van de elektrische wagen. "Audi heeft voor de e-tron talrijke competenties zelf ontwikkeld, alsook de batterijtechnologie en de aandrijving van de wagen", zegt Patrick Danau, directeur van de Brusselse fabriek. "De medewerkers hebben de vele productiefases opnieuw bedacht, gepland en omgezet."



De Brusselse Audi-site heeft sinds de zomer van 2016 de carrosseriebouw, lakafdeling en montage grootschalig omgebouwd en haar eigen batterijproductie opgebouwd. De medewerkers van de fabriek hebben meer dan 200.000 trainingsuren achter de rug specifiek voor de eerste volledig elektrische Audi.



Voorheen werd in de fabriek de compacte Audi A1 gebouwd. Daarvan rolde de laatste auto begin vorige maand van de band. Audi Brussels bouwde sinds 2010 ruim 909.000 stuks van de A1, die plaats maakt voor de eerste volledig elektrische Audi.



In de bijna 70-jarige geschiedenis van de productiesite in Vorst was de Audi A1 het eerste model dat exclusief in de Europese hoofdstad werd gebouwd. De nieuwe, tweede generatie van de Audi A1 zal gebouwd worden in de Audi-fabriek in het Spaanse Martorell.