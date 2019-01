Audi bouwt 50 exemplaren van deze elektrische supersportwagen Erik Kouwenhoven

10 januari 2019

06u37

Bron: AD.nl 0 Auto Audi's Nederlandse CEO Bram Schot heeft het licht op groen gezet voor de productie van 50 supersportwagens. Het gaat om productievarianten van de PB 18, het prototype dat een half jaar geleden in Californië werd gepresenteerd.

Schot vertelde dat als het hoofd ontwikkeling van Audi de auto zou kunnen bouwen, hij goedkeuring aan de beperkte serie supersportwagens zou geven. De bevestiging kwam onmiddellijk. Schot deed zijn uitspraken tijdens een bijeenkomst bij de Nederlandse introductie van de Audi e-tron, de elektrische SUV van Audi, die binnenkort op de markt verschijnt.

Het gaat bij de nieuwe supersportwagen om een productieversie van de auto die vorig jaar werd getoond in de Verenigde Staten. Uiteraard gaat de auto niet PB 18 heten, want die letters staan voor Pebble Beach, de plek in Californië waar de auto voor het eerst werd getoond. Wel is al min of meer duidelijk welke specificaties de auto krijgt. De sprintcijfers staan al vast: in amper 1,9 seconden gaat de wagen van 0 tot 100 km/u, zo onthulde de baas van Audi wereldwijd.

De 4,53 meter lange, 2 meter brede en 1,15 meter hoge Audi PB18 e-tron heeft een bijzondere interieuropstelling. In principe zit de bestuurder in het midden van de cockpit. De bestuurdersstoel, pedalen en besturing zijn echter te verschuiven. Zo ontstaat ruimte voor een passagier en is de auto ook geschikt voor dagelijks gebruik. Hij heeft zelfs een bagageruimte van 470 liter.

Andere gegevens zijn nog niet helemaal zeker, maar de PB 18 heeft twee elektromotoren voor de achteras (gezamenlijk 476 pk) en één voor de vooras (204 pk). Het systeemvermogen bedraagt 680 pk en met boostfunctie is er zelfs tijdelijk 775 pk voorhanden. Het systeemkoppel komt uit op 830 Nm en de actieradius bedraagt ruim 500 kilometer volgens de WLTP-norm.

Wanneer de auto op de markt komt en hoeveel hij gaat kosten, is nog niet bekend.