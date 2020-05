Atlanta wil straatracen legaliseren: “een plek voor dragraces en burnouts” Redactie

19 mei 2020

14u05

Bron: www.fangio.be 0 Auto De lockdown in Atlanta maakt enkele autoliefhebbers nogal … euhm … enthousiast. Nu de wegen er rustig zijn, vinden er zogenaamde coronaraces plaats. En dat is niet zo heel veilig, natuurlijk. Als oplossing wil de stad een plek aanwijzen waar mensen met hun auto’s vrijuit lol kunnen trappen en hun automobiel ei kwijt kunnen.

Op die plek kunnen de races dragraces en driften dat het een lieve lust is in veilige omstandigheden. Burgemeester Keisha Lance Bottoms kwam alvast met het idee, dat ze kreeg van … haar achttienjarige zoon, zo meldt CBS46. Ondertussen tekenden duizenden inwoners van de Amerikaanse stad een petitie om het idee werkelijkheid te laten worden.

Toch is het nog niet zeker dat het idee er daadwerkelijk doorkomt. Een raadslid van Atlanta is alvast erg tegen want volgens hem “gaat het de autoliefhebbers er juist om dat het illegaal is, want dat maakt het spannend.”

In ieder geval: de stad onderzoekt nu samen met consultancybureau Bloomberg Associates of dit een haalbaar idee is. Benieuwd wat de uitkomst zal zijn!