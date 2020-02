Aston Martin stelt komst elektrische auto’s uit, om faillissement te voorkomen Autoredactie/Tweakers

02 februari 2020

09u29

Bron: AD.nl 2 Auto Aston Martin heeft bevestigd dat er voorlopig geen elektrische auto’s worden uitgebracht. Het uitstel heeft te maken met de financiële situatie van de automaker. Het merk heeft een kapitaalinjectie geaccepteerd om een faillissement te voorkomen en gaat zich voorlopig op andere zaken richten.

Dat meldt The Financial Times na een spoedvergadering van het bestuur bij Aston Martin. Daar werd besloten over de toekomst van het noodlijdende bedrijf.

Pauze

Er werd uiteindelijk beslist een investering van 500 miljoen pond (595 miljoen euro) te accepteren van een consortium geleid door Lawrence Stroll, een Canadese miljardair die ook eigenaar is van een Formule 1-team. Als onderdeel daarvan wordt het uitbrengen van elektrische auto’s gepauzeerd, en komt de nadruk op het verkopen van niet-elektrische auto’s te liggen.



Aston Martin had nog een ander aanbod liggen, van Geely. Dat bedrijf wilde zich juist wel gaan richten op het uitbrengen van elektrische auto’s. Dan had Aston Martin echter ook onderdelen moeten gaan uitwisselen met andere automakers, en auto’s moeten gaan maken in China.

Rapid E

Vorig jaar kondigde Aston Martin zijn Rapide E aan, de eerste elektrische auto van het bedrijf. Het ontwerp van de nieuwe Rapide E is gebaseerd op de Aston Martin Rapide Sedan met een verbrandingsmotor. De sportwagen heeft twee elektrische motoren die de achteras aandrijven en samen 450 kW genereren, en dat zorgt voor een topsnelheid van 250 km/u. De auto is nog niet op de markt en komt dus, gezien het recente besluit, voorlopig nog niet uit.