Aston Martin bouwt 28 stuks van beruchte James Bond-wagen DB5 jv

20 augustus 2018

18u08

Bron: dpa 5 Auto Door de straten scheuren alsof je James Bond bent: die droom wil de Britse autoconstructeur Aston Martin waarmaken. Het bedrijf kondigde aan in totaal weer 28 voertuigen van het type DB5 te bouwen. Mét bijkomende Bond-accessoires.

De Aston Martin DB5 kwam voor het eerst (letterlijk) in beeld in 'Goldfinger', de derde film over MI-5-spion James Bond met Sean Connery als 007. De DB5 geldt als de bekendste van alle Bond-auto's.

De eerste Goldfinger-remakes zullen in 2020 van de band rollen.

Van de 28 Aston Martins zullen er 25 verkocht worden. Kostprijs: 2,75 miljoen pond (of drie miljoen euro) per stuk.

Onder de Bond-snufjes van de nieuwe DB5 is onder andere een roterend nummerbord. Alle technische snufjes zijn ontwikkeld in samenwerking met experts van de special effects-afdeling van de James Bond-filmfabriek. De in de wagen verscholen machinegeweren uit 'Goldfinger' zullen vermoedelijk geen deel uitmaken van het nieuwe DB5-pakket.