Arval stopt ook laadpaal in leasingcontract JVG

07 januari 2020

00u00 0 Auto De leasingmaatschappij Arval en de energieproducent Engie lanceren een specifieke leasingformule voor elektrische wagens. Die omvat niet alleen de financiering van alle autogebonden kosten, maar ook die van een laadpaal thuis. Dit alles wordt omgezet in een maandbedrag.

Wie een bedrijfswagen ter beschikking krijgt, mag doorgaans een auto kiezen die een bepaald maandbudget vertegenwoordigt. Dat omvat dan zowel de afschrijving, de verzekering, de belastingen, een bijstandsformule en het onderhoud. Bovenop kan de werknemer nog een tankkaart ontvangen.

Met hun nieuw aanbod, dat Numobi werd gedoopt, gaan Arval - dat deel uitmaakt van BNP Paribas - en Engie nog een stap verder. Het omvat ook een laadstation bij de gebruiker thuis. Tevens krijgt hij toegang tot de laadinstallaties op het werk en de publieke laadpunten.

Numobi geeft de werkgever de mogelijkheid om online het opladen op te volgen, zodat hij ook in staat is om de thuislaadsessies terug te betalen.

Volgens de initiatiefnemers is een elektrisch voertuig weliswaar duurder in aankoop, maar wordt de meerprijs ervan gecompenseerd door lagere verbruikskosten en een gunstige fiscale behandeling. "Neem een Audi A4 met klassieke verbrandingsmotor. Die heeft een maandelijkse leasingkostprijs van 581 euro. Bij een elektrische Tesla Model 3 is dat 673 euro. Wanneer ook rekening wordt gehouden met verbruikskosten en fiscale voordelen, komt de totale kostprijs voor het bedrijf voor een contract op vijf jaar met 25.000 km per jaar neer op 949 euro per maand voor de Audi en 1.001 euro voor de Tesla", zegt topman Bart van der Pluym van Numobi. Voor een meer bescheiden elektrische Hyundai Kona slaat de hogere leasingprijs van 499 euro per maand tegenover 414 euro per maand voor een conventionele VW T-Roc zelfs om in een uiteindelijk prijsvoordeel voor de werkgever van 778 euro tegenover 807 euro per maand.