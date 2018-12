Apple neemt Tesla-ontwerper in de arm: komt er een iCar? Christian Born - Matthias Van den Bossche

18 december 2018

10u47

Bron: AD.nl 0 Auto Volgens verschillende Amerikaanse bronnen heeft technologiegigant Apple ontwerper Andrew Kim aangenomen. Kim was jarenlang senior-ontwerper bij Tesla. Door de overstap wakkeren de geruchten rondom een auto van Apple weer aan.

Eerder werd bekend dat Doug Field, een andere topontwerper bij Tesla, ook terug was bij Apple. Field was eerder al een vicepresident binnen het Californische bedrijf. Kim was verantwoordelijk voor het ontwerp van het interieur van de Model 3.

De twee aanwinsten zijn niet de enige oud Tesla-medewerkers die in Cupertino komen werken. Volgens website CNBC heeft Apple veel Tesla-medewerkers weggekaapt in 2018. Zou die iCar er dan toch komen? Apple en de nieuwe medewerkers geven - zoals gewoonlijk - geen duidelijkheid.

Apple zou enkele jaren terug grote interesse hebben in het ontwikkelen van zelfrijdende auto’s, maar sloot de divisie die dat onderzocht in 2016. De techgigant ging echter verder met de ontwikkeling van software voor autonome wagens. Inmiddels heeft ceo Tim Cook bevestigd dat deze 'autonome systemen’ van groot belang zijn voor alle ontwikkelingen binnen Apple. De tijd zal het leren, dus.

De marktwaarde van technologiereus Apple passeerde eerder dit jaar de magische grens van 1 biljoen Amerikaanse dollar (twaalf nullen!). Nooit eerder was een bedrijf zoveel waard.



De Deense Saxo Bank publiceerde begin december zijn lijst met tien uitzonderlijke voorspellingen voor 2019 waaronder een overname van Tesla door Apple. Een operatie die Tim Cook en co ‘amper’ 79 miljard euro zou kosten, een peulschil voor Apple.