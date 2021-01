“Apple en Hyundai in gesprek over ontwikkeling elektrische wagen”

Honderdtal oldtimers in brand nabij Ronse

25 december Op de site van een vroegere textielfabriek in Amougies, een deelgemeente van Mont-de-l'Enclus (provincie Henegouwen) is gisteravond brand uitgebroken. In een van de gebouwen op de site, vijf kilometer ten westen van Ronse, stond een honderdtal oldtimers. Er vielen geen gewonden.