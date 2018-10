Amerikaanse overheid: "Tesla Model 3 is de veiligste auto ooit" Erik Kouwenhoven

09 oktober 2018

06u14

Bron: AD.nl 0 Auto Tesla heeft het altijd al goed gedaan bij crashtests van de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) in de Verenigde Staten. Elk voertuig dat de autofabrikant tot nu toe heeft uitgebracht, deed het beter dan de concurrentie. De nieuwe Model 3 is geen uitzondering.

Sterker nog: Model 3 is de auto met de allerkleinste kans om gewond te raken, zo meldde Tesla in een uitgebreide verklaring. Eerder gaf de organisatie al vijf sterren voor de veiligheid aan Model 3. Sterker nog: het kreeg vijf sterren in iedere categorie. Daarmee verslaat het Model S en Model X, die nu op de tweede en derde plaats staan qua veiligheid.

Het lage zwaartepunt van de auto wordt gezien als een belangrijke factor inzake de kanteltests. Bij Model 3 wordt het zwaarste onderdeel, het batterijpakket, in de vloer geplaatst, waardoor de kans nihil is dat de auto gaat rollen. Ook de kreukelzones, de goede gewichtsverdeling en vele airbags dragen bij aan de hoge veiligheidsscore van de Amerikaanse onderzoeksinstantie.

Tesla voegt daaraan toe dat ook de softwarekant helpt, iets dat niet wordt meegenomen in de tests. Uit een veiligheidsrapport van Tesla zelf blijkt dat een voertuig met ingeschakelde Autopilot gemiddeld eens in de 3,34 miljoen mijl (ongeveer 5,38 miljoen kilometer) betrokken was bij een ongeval - bijna zeven keer minder dan het industriegemiddelde.

Tesla heeft eerder verklaard dat het "3,7 maal minder waarschijnlijk" is dat een bestuurder van een Tesla met ingeschakelde Autopilot dodelijk verongelukt. De beoordeling van de NHTSA betrof de Model 3 Long Range achterwielaangedreven variant, maar Tesla verklaart dat zij gelooft dat andere uitvoeringen vergelijkbare resultaten zullen behalen als ze worden getest.