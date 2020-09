Amerikaanse drugsdealer opgepakt met miljoen dollar cash én geheime autocollectie Erik Kouwenhoven

03 september 2020

08u16 1 Auto Een Amerikaanse drugsdealer die vorige week werd opgepakt, blijkt een grote collectie sportwagens te bezitten, die hij had verborgen in een oude brandweerkazerne.

De 41-jarige man werd aangehouden tijdens een standaard verkeerscontrole in de Amerikaanse staat Massachusetts. Hij bleek een grote hoeveelheid marihuana aan boord te hebben. Bij een huiszoeking werden kort daarop drugs, wapens, meer dan een miljoen dollar cash en een indrukwekkende collectie auto’s ontdekt.

De 45 auto’s stonden in een oude brandweerkazerne met een oppervlakte van ruim 460 vierkante meter. In de opslag in de stad Holyoke stonden minstens drie BMW M3’s (E92) en vijf M3’s van generatie E46. Ook stonden er minstens acht Toyota Supra’s, drie Nissan Skyline GT-R’s van de R34-generatie, enkele Mitsubishi Lancer Evo's en ten minste één Honda S2000.

Volgens de lokale krant Hampshire Gazette zijn de auto's in beslag genomen en wordt de collectie geveild wanneer aangetoond kan worden dat de auto's zijn gekocht met drugsgeld. De verdachte kwam op borgtocht vrij, maar verscheen niet bij de rechtszaak. Hij is volgens de politie gewapend en vuurwapengevaarlijk.