Amerikaans Congres wil nieuwe VW-baas horen na geruchten over nieuw fraudeonderzoek met diesels jv

25 april 2018

13u33

Bron: anp 1 Auto Leden van het Amerikaanse Congres hebben de nieuwe topman van Volkswagen op het matje geroepen. De volksvertegenwoordigers eisen tekst en uitleg van Herbert Diess, omdat ze geluiden ontvangen dat de Duitse automaker nog altijd regels rond uitlaatgassen aan zijn laars lapt.

De oproep is ingegeven door de recente invallen van Duitse autoriteiten bij het hoofdkantoor van Volkswagen. Naar verluidt loopt daar een nieuw onderzoek naar fraude met diesels. Congresleden zeggen over informatie te beschikken waaruit blijkt dat Volkswagen inderdaad regels overtreedt in Europa.

Volkswagen stelt in een reactie dat Amerikaanse parlementariërs niet bevoegd zijn om opheldering te vragen over zaken in andere landen. Een woordvoerster benadrukte dat het bedrijf in de Verenigde Staten volledig meewerkt met autoriteiten die toezien op naleving van milieu-eisen.

Diess volgde eerder deze maand Matthias Müller op als topman van Volkswagen. Müller trad in het najaar aan als hoogste bestuurder van het automerk, kort nadat bekend werd dat het bedrijf op grote schaal fraudeerde met uitlaatgaswaarden. Dit schandaal kostte Volkswagen de afgelopen jaren al miljarden euro's.